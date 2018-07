Store steinar dundra ned på otterdalsvegen

Nyhende

Fungerande prosjektleiar for drift og vedlikehald ved Statens Vegvesen, Even Hjelle, fortel at dei ikkje har motteke melding om steinsprang på vegstrekningen.

– Vi sender driftsentreprenør til staden i dag for å sjekke dette, seier han til Fjordingen måndag føremiddag. Han forklarar at sjølv om steinane er fjerna, vil dei granske kvar steinane har losna.

– Dette er ei utsett strekning for nedfall av stein så det må vi sjekke, seier Even Hjelle. Han oppfordrar vegfarande til å melde frå til Statens vegvesen når steinsprang vert oppdaga.

– Sjølv om passerande fjernar steinar er det viktig at vi i Statens Vegvesen får melding slik at vi kan sjekke om det er fleire lause parti ovanfor vegen, seier Even Hjelle.

Laurdag passerte mange løparar rasstaden som deltakarar i Hornindalsvatnet maraton. Tidleg søndag morgon kom det kraftig regn i Hornindal, noko som truleg er medverkande årsak til at steinane rasa ned på vegbana.