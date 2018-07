Kinesiske Qumei eig no 98,3 prosent av Ekornes

Nyhende

Det opplyser selskapet i ei ny børsmelding. Saman med eit Qumei-selskap i Luxenbourg har no den kinesiske møbeprodusenten full kontroll med eigarskapen i Ekornes.

Kinesiske Qumei Home Furnishings Group hadde i utgangspunktet eit krav for å gå inn i Ekornes om at dei fekk kjøpe 55 prosent av aksjane i selskapet. Fristen for å nå det målet var måndag. Då hadde dei kjøpt 60 prosent av aksjene.

Det siste døgnet har denne eigardelen auka til 98,3 prosent.

Den kinesiske investoren har lova at hovudkontoret for Ekornes framleis skal ligge i Sykkylven.

Denne saka vart først publisert av Sunnmørsposten