Eventyret over for Vikane IL

Nyhende

Etter å ha levert solide resultat gjennom gruppespelet kvalifiserte Vikane IL seg for A-sluttspelet i Norway Cup. Der møtte dei eit Ørsta Fotball lag som blei hakket for sterke.

Gutar 14 laget til Vikane slo både Stokke IL Stokke-Vear og Gossen IL i gruppespelet, medan dei tapte mot Bækkelagets SK etter ein svært jamn kamp. I dag var det Ørsta Fotball som stod på motsett banehalvdel.

I 16-delsfinalen var det eit ballsikkert Ørsta lag som møtte opp, og slo til slutt Vikane 0-7. Dermed er årets Norway Cup eventyr over for denne gang for Vikane, som kan sjå tilbake på ei veke fyllt med solide resultat på fotballbana.