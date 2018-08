Klart for ny fjellfest i dag

Nyhende

– Vêret kan vi ikkje gjere så mykje med, seier løpssjef Erik Brendefur. Han er klar på at sjølv om det er venta ein del regn neste dagane, er det ikkje tema å tenkje kortare trase.

– Det blir til topps uansett, seier han, og syner til at det er meldt varmegrader. Så snø fryktar han ikkje som for to år sidan, då innkomst måtte flyttast ned til Skålavatnet.

– Og alt utstyr er allereie kome på plass. Så vi er klare. Fredag morgon startar vi merkinga av traséen. Med fare for regn og skodde er det ekstra viktig at det er god merking, påpeikar han.

Væten gjer også at bøane ved Tjugen må sparast, og parkeringa vil i år finne stad ved Nordfjord Kjøtt.

– Vi får disponere plass der og er takksame for det. Det vil gå minibussar og sponsorbilar i skytteltrafikk mellom parkeringa og Tjugen, seier løpssjefen.

Han fortel at ca. 1.200 er påmelde når vi skriv onsdag, og knapt 900 av desse er i konkurranseklassane.

Om ikkje vêret er til å rope hurra for, så er kvaliteten på konkurransedeltakinga svært bra. Mange av landets og europas, ja endåtil verdas beste, kjem til Loen for å prøve seg i «verdas tøffaste motbakke». Også rekordhaldar Ahmet Arslan kjem.

Streaming av løpet

Og arrangementet startar allereie fredag kveld med kick-off på Alexandra. Der skal som vanleg nokre av løparprofilane intervjuast, ein får ein siste statusrapport frå toppen og i tillegg vil ein orientere om ei ny turrute som er under planlegging mellom Hoven og Skåla.

Brendefur håpar også publikum vil trekke til teltet på Tjugen der det blir streaming av løpet med ekspertkommentatorane Jan Heggheim og Stig Roger Eide.

– Vi skal prøve å få levande bilde frå Skålavatnet, men vi har i alle fall frå toppen, forsikrar Brendefur, som også minner om Mini Skåla. Det er eit trimløp til Tjugen sæter, særleg mynta på småbarnsfamiliar. Her er det ei idealtid som gjeld.

Holko og Hauge held elles humøret oppe hos slitne løparar og publikummarar med gitar og song i teltet utover ettermiddagen. På kvelden held fjellfesten fram på Hotel Alexandra.

Menn: Ahmet Arslan 1.07.06 (2012)

Kvinner: Anita H. Evertsen 1.20.06 (2008)