Skogstad Sport sponsar telemarklandslaget

Nyhende

Frå sesongen 2018-2019 er Skogstad Sport ny klesleverandør for telemarklandslaget. Det går fram i ei pressemelding.

Skogstad Sport og Norges Skiforbund Telemark har inngått ein ny samarbeidsavtale. Produsenten av sport og fritidsklede frå Stryn er blitt offisiell klesleverandør til telemarklandslaget.

- Dette er ein utmerka mulegheit for oss. Hovudgrunnen til avtalen er at segmentet telemark og oss går som hand i hanske, og står like sterkt hos begge partar. Vi ser veldig fram til eit godt samarbeid. Telemark passar perfekt inn i vår merkevare og produktportefølje. Vi tek dette samarbeidet også som eit kvalitetsstempel på det vi gjer ved å kunne levere utstyr til dei beste av dei beste, fortel dagleg leier Henning Skogstad.

Vinterens store mål for telemarklandslaget er VM på Rjukan som går av stabelen 19.-23. mars neste år.