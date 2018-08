Opna for nettavstemming:

Kva fylkesvåpen ynskjer du?

No har folkejury og fagjury plukka ut sine kandidatar, finalistar, i den utlyste tevlinga om å teikne framlegg til fylkesvåpen for nye Vestland fylkeskommune. No skal publikum stemme på nett. Men det betyr ikkje nødvendigvis at det endelege fylkesvåpenet blir eitt av desse utkasta.