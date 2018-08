Hoven Restaurant sin prikk fjerna

Nyhende

Tidlegare denne veka blei det kjent at Stryn kommune hadde gjort fleire feil i sin sakshandsaming angåande prikktildeling for brot på alkohollova, då Yris Kafè blei ilagt 12 prikkar. På same tid fekk også Restaurant Hoven ein prikk for brot på reklameforbodet i alkohollova.

Denne prikken har no blitt fjerna, då denne tildelinga, i likheit med den hjå Yris Kafè var handsama av Helse- og sosialutvalet, som ikkje hadde rett delegasjon for å fatte vedtaket. Dette gjorde vedtaket om prikktildeling ugyldig.