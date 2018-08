Strynejenter i NM-kamp

Nyhende

Laurdag spelar Stryn sitt jenter 16-lag i fotball cupkamp på Stryn stadion.

Stryn møter Herd frå Ålesund i førsterundekampen, og Are Njøten og Johann Sigurdsson i trenarapparatet ser fram til det som forhåpentlegvis blir ein sjåverdig kamp.

– Vi møter nok eit godt lag, men vi er ganske gode vi og, seier Njøten.

– Dette blir spennande, trur Sigurdsson. Både han og Are Njøten håpar at mange vil møte opp på stadion laurdag til denne historiske kampen for å støtte jentelaget som er sett saman av spelarar fødde i 2002 og 2003. Fleire av spelarane har også fått prøve seg på Stryn sitt damelag i 3. divisjon denne sesongen.