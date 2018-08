Klingande kvivssamarbeid

Nyhende

Onsdag debuterte Kviven duo i velklingande, friskt og energisk samspel på Seniortreffen i regi av Hornindal Frivilligsentral.

Begge utøvarane har markert seg på høgste nivå innan norsk folkemusikk og har dessutan brei røynsle frå ulike samspelkonstellasjonar.

Samklangen, samspelet og den interne dynamikken tyder på at dei har skote ein skikkeleg innertiar med dette nye samarbeidet, som etter kvart også vil verte å få i CD-form.

Godt mottekne

Og duoen vart godt mottekne i debuten.

Eit lydhøyrt og interessert publikum fekk høyre slåttar frå begge sider av Kviven – og vel så det. Folkemusikken har reist med folket i alle tider, også over nettopp Kviven, og her var det leita fram musikk som var funne så vel i Herøy (men truleg opphavleg frå Stryn, med opphavsmann ved namn Tonning) og Fræna (etter allsidig spelekvinne, opphavleg frå indre Hornindal).

Nye og gamle

Om du går over fjellet Kviven kjem du frå Hornindal og over til Austefjorden i Volda. Dette har i uminnelege tider vore ein viktig ferdsleveg, her gjekk kramkarar og smedar med varene sine, her gjekk spelemennene på sine speleferder.

No er det nok meir tunnelen gjennom Kviven som har gjort skipinga av Kviven duo mogeleg, men repertoaret gjenspeglar også at det er nye tider – som duoen sjølv understrekar er dette eit samarbeid med to feler der både nye og gamle slåttar frå Nordfjord og Sunnmøre vert sameinte.

Ideell ramme

Seniortreffen i regi av Frivillegsentralen i Hornindal er på Huset Vårt, som er den gamle aldersheimbygninga. Ei ideell ramme for akustiske konsertar etterfølgt av kaffi og triveleg prat.

Kviven duo baud på ei fin og balansert blanding av samspel og solo, vàrt og enkelt i den eine augneblinken og fartsfylt og kreativt den neste. Her rykte det nok i dansefoten til fleire blant det kyndige publikummet som var møtt fram!