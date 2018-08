Kolonne og stenging av Rotsethorntunnelen

Nyhende

Det betyr at tunnelen frå september til juni vert periodevis kolonnekøyrd eller heilt stengt.

– Det er diverre ikkje mogeleg å gjennomføre utbetringa utan at det får konsekvensar for trafikkantane, seier assisterande prosjektleiar Arne Ola Stavseng i ei pressemelding. Det vert kolonnekøyring mellom 19 og 07 med gjennomslepp av trafikk til faste tidspunkt. Fram til starten av desember blir det også heilt stengt mellom 23.00 og 04.30 på natta. Då skal entreprenøren gjere tungt anleggsarbeid som sprengingo g sprøyting av betong på veggar og tak. Laurdag og søndag er det ope for fri ferdsel. Utbetringsarbeidet blir utført for å heve sikkerheita i tunnelen.