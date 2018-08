I dag har dei jubileumssending

Nyhende

John Os og Johnny Hjelle kan i dag feire si 60. Marling & musikk-sending i Radio Stryn. Det direktesende radioprogrammet er på lufta ein onsdag i månaden, og slik har det vore sidan 16. januar 2013.

- Då vi fann ut at det var sending nummer 60 tenkte vi "Helsike, har vi halde på så lenge?!". Men no går vi for 100, seier John Os.

På spørsmål om kven programmet er for er svaret enkelt:

- Det er for alle som likar knakande god musikk!

Som vanleg håpar dei at mange sender inn plateønskje, helsingar og deler gode musikktips.

- Og elles er det mykje ledig sendeflate i radioen så det er berre å hive seg på for dei som kunne tenkje seg litt radiojobbing på fritida, legg Os til.