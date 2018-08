Minnemarkering for skredulukkene i 1868

Nyhende

Det er i år 150 år sidan snøskred tok 35 menneskeliv på gardane Tenden, Gjørven og Sundal i Stryn.

– Vi har fått opp ein bauta med minnetavle her på senteret, og vi den 31. august vert det minnemarkering her, fortel dagleg leiar for Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, Wenche Nesje.

Markeringa blir innleia av ordførar Sven Flo. Inge Fænn vil presentere historiske tilbakeblikk og seniorrådgjevar frå NGI (Norges Geotekniske Institutt), Krister Kristensen, tek oss gjennom ei fagleg og historisk reise. Det blir også musikalske innslag ved Linda Gytri.