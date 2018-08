Oppkjøpet er fullført

Nyhende

Kinesiske Qumei Home Furnishings Group kontrollerar no 98,36 prosent av aksjane i Ekornes, det melder selskapet onsdag morgon.

I tråd med lova vil QuMei gjennomføre ein tvangsinnløysing av gjenverande minoritetsaksjonærar og søke om at Ekornes-aksja blir stroke frå Oslo Børs, melder Dagens Næringsliv.

Qumei Home Furnishings Group hadde som føresetnad for å gå inn i Ekornes om at dei fekk kjøpe 55 prosent av aksjane i selskapet. Den kinesiske investoren har lova at hovudkontoret for Ekornes skal halde fram med å ligge i Sykkylven.

Sjå video: Qumei på besøk i Hornindal

Les også: Dei tilsette er positive til salet