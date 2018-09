Mange nye rekordar

Nyhende

Klokka 12 starta trimklassen. Folk gjekk, sprang og sykla løypa og publikum heia fram kvar og ein av dei, med Jarle Lødemel som kommentator. I trimklassen var også representantar frå Stryn fotball med, ettersom laurdagstreninga denne dagen blei avlyst for at spelerane kunne ha muligheita til å bli med på mila. Stryn fotball oppfordra laga til å delta for å samarbeide med dei andre idrettslaga i Stryn. Gutar 11 stilte med flest deltakarer, der halve laget deltok på mila.

Løyperekord

Under konkurranseklassen blei det sett ny løyperekord for damer. Vinnaren Emilie Flo Stavik som kun er 15 år, slo løyperekorden med heile fire minutt.

Vinnaren av konkurranseklassen for menn var eidaren Magnus Skeide Bakke, med ei imponerande tid på 35 minutt og 39 sekund.

Barnemila

Det blei sett ny deltakerrekord i barnemila med over 150 deltakarar.

Blant desse var Emil Blaalid og Live Heggestad. «Eg gruar meg og gledar meg på same tid, men eg trur det blir kjekt når eg får gå med Emil» seier Live til Fjordingen medan Emil rødmar og ser i bakken.

Resultat Strynemila 2018

Magnus Skeide Bakke 2003 Eid IL 35,39

Rasmus Gausemel 1988 STIL 36,33

Svein-Arne Lødemel 1976 Markane IL 36,45

Emilie Flo Stavik 2003 STIL 37,51 Løyperekord dameklassa

Ingebrigt Nes Hjelle 2004 Eid IL 38,22

Marius Konstali-Lødemel 2007 STIL 39,22

Helge Hafsås 1966 Olden IL 40,19

Elias Dispen Lødemel 2003 Markane IL 41,21

Cato Gundersen 2005 STIL 41,29

Vidar Stavik 1973 STIL 42,05

Marcus Vedelen 1975 Team Gaselle 43,25

Lukas Andersson 2005 Eid IL 43,55

Rune Solheim 1978 STIL 44,16

Monica Hesjedal 1983 Veten IL 44,19

Aslaug Thingnes Bø 1957 STIL 44,25

Kristin Vasstein 1991 Team Oktoberfest 45,12

Are Njøten 1975 STIL 45,22

Ola Hillestad Dyste 2005 STIL 46,06

Roar Tenden 1948 STIL 46,14

Mats Andersson 1969 Eid IL 46,37

Tomas Tjellaug 2007 STIL 48,05

Anders Maurset 1981 STIL 48,35

Ulf Magne Eikås 1967 STIL 48,44

Sunniva Holstad Sivertsen 1988 Markane IL 48,48

Emil Aaning 2005 STIL 50,47

Inger Hjelmeset 2006 Markane IL 52,29

Synne Brynestad Erdal 2006 STIL 52,32

Oddmund H. Otterdal 2008 STIL 53,43

Ulrik Auflem Eikås 1998 STIL 54,15

Ivar John Erdal 1974 STIL 55,25

Victoria Øvstetun 1964 STIL 55,52

Nella Katrin Flo Tonning 1978 STIL 55,52

Martinus Hesjedal 2007 STIL 59,23

Deltakarar i trimklassen: 54

Deltakarar totalt: 216