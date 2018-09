Nyhende

Oldedalen Skysslag får dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for oppføring av eit garasjebygg på 241 kvadratmeter.

Bygget skal ligge om lag 60 meter nordaust for eksisterande forretnings-/butikkbygg i Briksdalen. I tillegg til å vere parkeringsareal for motordrivne køyretøy skal bygget innreiast med toalett, tørkerom og rom for vedlikehald av køyretøy.

Sektorutvalet for tekniske saker i Stryn var samrøystes i vedtaket i sitt siste møte. Frode Briksdal gjekk frå som inhabil.