Nyhende

Ni personar vart vinka inn etter å ha køyrd for fort gjennom UP sin laserkontroll i Olden torsdag ettermiddag. Høgste målte fart i 60-sona var 82 km/t. I tillegg vart det skrive ut eitt forenkla førelegg for bruk av handhalden mobiltelefon under køyring, opplyser UP.