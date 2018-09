Nye produsentnummer ved grensejustering

Nyhende

Samanslåing av kommunar og fylke har mange konsekvensar, og endring av produsentnummer innanfor landbruket.

Anita Brenna Muldsvor i Hornindal kommune har sjekka både med Produsentregisteret og Landbruksdirektoratet, og fått greit svar om at kommunane ikkje treng gjere noko i forhold til produsentnumre. Produsentregisteret opplyser at det er automatikk i endring av produsentnummer i landbruket ved fylkes- og kommunesamanslåingar, og Landbruksdirektoratet svarer at dei vil sørge for nødvendige oppdateringar av produsentnummer ved grensejustering.