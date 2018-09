Nyhende

Polaris Trykk i Ålesund beklagar at det ved ein feil ikkje vart trykt nok eksemplar av Fjordingen torsdag ettermiddag. Det betyr at butikkane ikkje får aviser til laussal fredag. Avisene til alle abonnentane våre er trykte.

Fjordingen beklagar at det ikkje finst papiraviser for sal i butikk, men minner om at det er mulig å kjøpe enkeltutgåve digitalt. Det kan du gjere her