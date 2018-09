Jakta på jerv har starta

Nyhende

– Me har no behandla ferdig klagene på lisensfellingskvotane og eg er tilfreds med den samla kvoten for uttak, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han håpar lisensfellinga er effektiv slik at ekstraordinære uttak til våren blir redusert til eit minimum.

Det er i år registrert 53 jervekull i Noreg. Det er 13 fleire kull enn i fjor. Lisensfellingsperioden for jerv er frå 10. september i år til 15. februar 2019.

Rovviltnemnda i region 1, som omfattar Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, har vedteke ein kvote på åtte jerv. Rovviltnemnda i Hedmark har bestemt at kvoten i regionen skal vere på 16 jerv.

I Oppland er det gitt løyve til å skyta åtte jerv, inkludert ein tilleggskvote på to jerv. Det kan maksimalt felles tre jervetisper i regionen. I fylka Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud kan det skytast to jerv, medan det ikkje skal jaktast på jerv i Oslo, Akershus og Østfold.