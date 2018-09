Måtte ut med «stormtropper»

Nyhende

Den varsla stormen kom inn over Nord-Vestlandet onsdag kveld, og sjølv om det var verre lenger sør, ruska det godt også i indre Nordfjord. Oktoberfest-arrangør Stryn Ping Pong Club har siste veka lagt ned tallause dugnadstimar med reising av telt og rigging av straum, lys og anna utstyr til Oktobefesten. Natt til torsdag måtte dei ut og berge telt. Vinden tok skikkeleg tak, både det store sirkusteltet og det kvite teltet på Per Bolstad plass letta.

– Ja, vi hadde løft på begge telta. Vi hadde ei tøff natt, men alt av telt vart berga, seier kardinal i ping pong-klubben, Kim Rune Flo, som fortel at innpå 30 mann var i sving for å berge telta og utstyr. Det gjekk også vakter heile natta for å passe på telta.