Nyhende

Idar Nygård er tildelt 2.000 kroner i tilskot frå viltfondet i Hornindal. Nygård er deltakar for Kirkhorn jaktfelt, og løyvinga skal gå til kursavgift for utdanning av feltkontrollør i Ørsta.

– Nytteverdien av kurset er å lære opp lokale jegerar/grunneigarar som kan fungere som feltkontrollør under slakting og ivaretaking av kjøt for å sikre best mogeleg kvalitet på produktet, skriv næringssjefen i saksvurderinga.