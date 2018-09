Stryning vart millionær

Nyhende

Stryningen var i følgje Norsk Tipping på jobb då han fekk telefonen om at han hadde vunne 1 million kroner og eit reisegåvekort på 100.000 kroner i Eurojackpot.

– Du køddar, sa den unge mannen noko forfjamsa, og lat il at han hadde fantasert om denne telefonen lenge, men at det no berre stod heilt stille i toppen, i følgje Norsk Tipping sine nettsider.

Han fekk imidlertid sagt at pengane knapt kunne kome på eit betre tidspunkt, då familien er i ferd med å bygge hus.

Reisegåvekortet på 100.000 var lettare å forhalde seg til.

– No tek eg med familien og reiser langt sørover, sa den nybakte millionæren til Norsk Tipping, og la til at ettersom han var på jobb, vart det ikkje den heilt store feiringa med det første. Han skulle ringe og fortelje det til sambuaren, men så vart det jobbing resten av kvelden.

Men korleis det gjekk med jobbkonsentrasjonen var det vel ikkje så godt å seie.