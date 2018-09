Kulturministeren til språkkonferanse

Nyhende

Arrangøren, Nynorskfylket Sogn og Fjordane, er eit forum for ulike organisasjonar og institusjonar som er opptekne av å fremje nynorsk.

– Sogn og Fjordane er eit sterkt nynorskfylke og husar mange viktige språk- og kulturinstitusjonar. Vi vil vere med og ta ansvar for språket vårt, og difor ønskjer vi å sjå framover og diskutere løysingar og moglegheiter for norsk språk – og ikkje minst for nynorsk, seier assisterande fylkesdirektør for næring og kultur, Ingebjørg Erikstad, om bakgrunnen for konferansen.

Tilhøvet mellom norsk og engelsk i akademia, arbeidsliv og underhaldningsmedia er blant temaa på språkkonferansen. Treng vi norsk, eller er det greitt at engelsk fortrengjer norsk på desse områda? spør arrangørane.

Konferansen tek også opp stoda for bokmål og nynorsk, konsekvensane dersom språket vårt taper terreng på viktige område, og kva tiltak som eventuelt må setjast inn for å motverke dette.

Til å diskutere desse spørsmåla har arrangørane mellom anna fått med seg både kulturminister Trine Skei Grande, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, språkdirektør Åse Wetås og ei rekkje andre personar.

