- Ikkje lett å sjå korleis det blir meir effektivt

Arbeidstakarorganisasjonane i staten er svært kritiske etter at regjeringspartia og KrF la fram avtalen om regionreform og oppgåveoverføring måndag.

– Forslaget inneber at statlege verkemiddel blir splitta på fleire forvaltarar, kompetansemiljø og ansvarslinjer blir pulverisert, og effektiv forvaltning blir gjort vanskelegare enn i dag. Korleis regjeringa meiner dette vil vere meir effektivt, er jammen ikkje lett å sjå, seier NTL-leiar John Leirvaag.

NTL organiserer 50.000 tilsette i staten og verksemder tilknytt staten.

Uroa for veg og fly

YS-forbundet Parat, som organiserer ei rekke tilsette i staten, åtvarar også mot forhasta vedtak.

– Det er stor motstand mot fleire av dei forslaga som no blir lagde på bordet, ikkje berre frå lokalpolitikarane. Då burde Stortinget vurdere desse åtvaringane opp mot målet om færre fylke før dei tar den endelege avgjerda. No blir vi i staden for presentert for ferdige løysingar snikra saman på bakromma på Stortinget, akkurat slik vi tidlegare har åtvara mot, seier nestleiar Vegard Einan i Parat.

Dei to organisasjonane er uroa for konsekvensane av å flytte ei rekke oppgåver til dei nye regionane, som kulturminneforvaltninga, jordvern, planlegging og drift av fylkesvegane og ansvar for offentleg innkjøp av flyruter.

– Det vil bli ei utfordring dersom regionale interesser og politisk hestehandel i framtida kan setjast opp mot kva for flyruter regionen skal ta seg råd til, seier Vegard Einan.

NTL veg meiner Vegvesenet vil bli sett 20 år tilbake med forslaget om å overføre planlegging og drift av fylkesvegane frå Statens vegvesen til dei nye regionane.

– Dyrare og dårlegare

NTL-leiar John Leirvaag kallar reforma uheldig og kortsiktig, og meiner overføringa av statlege oppgåver til elleve forskjellige fylkeskommunar vil føre til auka administrative kostnader, ikkje mindre.

Han meiner det vil svekkje koordinering av nasjonal næringspolitikk å flytte oppgåver frå SIVA og Innovasjon Noreg til fylkeskommunane, slik regjeringa foreslår.

– Oppgåver som i dag blir utført av få tilsette, må overførast til langt fleire i dei enkelte fylka. Dette vil vere ei dyr og dårleg løysing.

Kan flytte 5.000 arbeidsplassar

Eit ekspertutval, leia av Terje P. Hagen, foreslo i februar å legge ned i alt fem statlege etatar og flytte 5.000 arbeidsplassar og 23,5 milliardar kroner frå institusjonane til fylkeskommunane som eit ledd i regionreforma. Kor tett opptil anbefalingane til utvalet regjeringa kjem til å legge seg, vil ikkje bli klart med første.

Regjeringa vil legge fram ei stortingsmelding 19. oktober som vil gi nokre fleire svar. Men forslaget om nedlegging og flytting av oppgåvene til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som åleine rører ved 3.600 årsverk, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med 245 årsverk, skal greiast ut før endeleg konklusjon skal takast.

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriv i ein e-post til NTB at det er for tidleg å seie kor mange arbeidsplassar som blir flytta på i prosessen.

– Det er spørsmål vi ikkje har rekna på så langt. Vi har konsentrert oss om å finne oppgåver som har samanheng med dei oppgåvene fylkeskommunane allereie har, og som styrkjer arbeidet deira. Men det er heilt klart at når oppgåver blir flytta mellom forvaltningsområde, følgjer tilsvarande økonomiske ressursar med. For dei oppgåver som skal overførast frå 2020, vil spørsmålet om ressursar bli avklart i statsbudsjettet for 2020, skriv Horrigmo.

