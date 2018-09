Årets TV-aksjon til Kirkens Bymisjon

Nyhende

– Ein dugnad for fellesskap er slagordet for årets TV-aksjon. Pengane som kjem inn er øyremerka Kirkens Bymisjon.

– I fjor var det 97 bøssebærarar i aksjon kring kommunen. Det blir ikkje mindre i år. Ta vel imot dei, seier leiaren i Stryn, Torstein Tvinnereim. Kirkens Bymisjon er ikkje etablert i vårt fylke. Næraste staden er Ålesund, men dei samarbeider med mange andre organisasjonar.

– Dei driv ikkje misjon. Dei driv hjelpearbeid, understrekar Oddrun Midtbø, som er tilsett som leiar for aksjonen her i fylket. Sjølv om arbeidet er konsentrert om dei store byane må vi ikkje gløyme at mange av dei som fell utanfor og treng ei hjelpande hand har røter til våre bygder, seier dei.

Kirkens Bymisjon har tradisjon attende til 1885. Dei arbeider for at alle menneske skal føle respekt, rettferd og omsorg uansett religion og kulturell bakgrunn, seksuell legning, livssituasjon eller livssyn. Dei arbeider for å motverke årsakene til dei problem som kan oppstå. Folk har ikkje kontantar lenger, men blir oppmoda om å ha liggande nokre kroner på aksjonsdagen.