Nok ein strynemillionær

Nyhende

Førre fredag kunne Norsk Tipping melde at ein mann i 30-åra busett i Stryn var den heldige vinnar av 1 million kroner, samt reisegåvekort til verdi av 100.000 kroner, i spelet Eurojackpot.

Ei veke seinare er det utruleg nok endå ein stryning som kan titulere seg som millionær, denne gongen ei kvinne. Også ho vinnar av Eurojackpot.

- Du tullar ikkje??

I følgje ei pressemelding frå Norsk Tipping trudde ikkje Celina Kacperska (28) sine eigne øyre då dei ringte henne fredag kveld.

- Nei, no tullar du! Du tullar ikkje? Veit du, det er fantastisk. Å, herregud, eg har hatt ein travel dag i dag, så dette var kjempekjekt, seier ho og ler godt.

I følgje Norsk Tipping hadde ho ikkje ei klar formeining enno om kva premien skulle nyttast til.

- Eg veit ikkje kva eg skal finne på for premien, men kanskje gjere litt for familien. Det er så mykje fint ein kan gjere, seier 28-åringen frå Stryn.

For ein del år tilbake var Verdalen i Trøndelag kjent for at der var tett mellom Lotto-millionærane, noko som også vart nytta i reklamen for pengespelet. Er Stryn i ferd med å bli nye "Ve'da'n", skal tru..?