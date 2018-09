Redusert strynelag måtte gi tapt for Høyang

Nyhende

Stryn sitt damelag i fotball gjekk på eit 2-1 tap borte mot Høyang. At Stryn ikkje kunne stille med sitt beste mannskap må nok ta ein del av skulda for poengtapet. Fem av dei faste på laget stod over søndagens kamp.

- Vi hadde problem med å stille lag i det heile. Vi henta inn eit par jenter som ikkje hadde spela kampar på 1-2 år. Vi hadde heller ingen innbyttarar, så det er den soleklare grunnen, seier trenar Halvard Bøe. Han rosar derimot dei som stilte på, og meiner dei gjorde ein bra kamp.

- Vi stod imot lenge. Første omgang var jamn, men i andre omgang er det Høyanger som køyrer og dei får nok ein fortent siger, seier Bøe, som likevel tykkjer at det var utgjort at vinnarmålet kom på overtid.

Kaisa Wemby scora Stryn sitt mål.

Stryn har tre kampar att, to heimekampar og ein borte. Dei ligg på fjerdeplass og har framleis mulegheiter for topp-tre.