Europas yngste tivolisjef?

Nyhende

Mykje kan tyde på at Ida Johansen, dagleg leiar i Hugos Tivoli, er den yngste tivolisjefen i Europa. Ho er i alle fall den yngste i Skandinavia om ein skal tru heimesida til tivoliet.

Tivoliet som strynepublikumet etter kvart kjenner så godt har røter tilbake til 1936 då Henry Johansen fann ut at han ville starte tivoli. I den første tida heldt tivoliet seg på mindre marknader i Trøndelag og i Nordland, og i nokre år var tivoliet fast stasjonert i Mosjøen under namnet «Den kulørte by».

Sonen Hugo tok etter kvart over styringa, og tivoliet fekk namet Hugos Tivoli slik vi kjenner det i dag. No er det Hugo si dotter Ida (26) som er sjef, og i fjor tok ho over den daglege drifta.

Nesten synonymt med Strynemessa

Hugos Tivoli er nesten synonymt med Strynemessa, og etter over 30 år på messa har tivoliet og staben opparbeida seg ein solid krins av bekjentskap i Stryn.

Tivoliet er Norges største tivoli og tel om lag 50 tilsette. Hovudsakleg turnerer tivoliet i midtre og nordlege delar av landet, men sesongen blir alltid avslutta på Vestlandet og med Strynemessa som siste stoppestad.

Når vi prøver å få kontakt med Ida Johansen så tek det ei stund før vi får svar. Det er på grunn av ei hektisk sesongavslutning:

Ingen plass betre enn Stryn!

– Du får beklage seint svar, men eg har køyrt bil i to dagar. Vi ser fram til å avslutte sesongen etter seks månader på vegen, og ingen plass er vel då betre enn Stryn, seier tivolisjefen.

Med seg til Strynemessa har tivoliet det som etter kvart har blitt kjente og kjære karusellar og andre aktivitetar for ein kvar smak.