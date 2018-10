– Klar for si 10. Strynemesse

Nyhende

Har du vore på Strynemessa har du garantert sett duoen frå Hornindal som sel varmepumper, solskjerming, glasrekkverk og garasjeportar. Med perfekt plassering rett innanfor inngangen i Strynehallen er alle nøydde å passere standen til karane i Total Service Kviven.

– Vi fekk plassen til konkurrenten vår. Vi er nok ein av standane med best omsetnad, smiler Kai Magne Dahl og Inge Olsen. Dei trur messa bidreg til 700-800 tusen kroner i ordrar. Og når vi veit at årsomsetnaden ligg på ca 3,5 mill. pluss mva, så skjønar vi at Strynemessa er god butikk.

– Alle samfunnslag

Det primære nedslagsfeltet til Total Service Kviven er Nordfjord og Søre Sunnmøre. I starten var det kun varmepumper og solskjerming, men no har dei altså utvida med garasjeportar og glasrekkverk. Han fortel at første helga etter han byrja for ni år sidan tilbragte han nettopp på Strynemessa.

– I starten var ikkje plasseringa like god, men med den nye plassen vart besøket mykje betre, fortel han.

– Det artige er at her treff vi folk frå alle samfunnslag og alle aldrar. Mange kjenner oss etter kvart og stoppar for å prate. Det set vi stor pris på, seier Dahl og Olsen.