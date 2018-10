Kari og Michael fekk Kongens fortenestmedalje

Nyhende

Det vart både latter og gledestårer då operasjef Kari Standal Pavelich saman med ektemake som er musikalsk leiar og dirigent for Opera Nordfjord, Michael Pavelich, fekk Kongens fortenestmedalje etter framføringa av La Boheme onsdag. Dette fekk dei for utretteleg arbeid med Opera Nordfjord og kulturen generelt gjennom 20 år.

Ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, hadde æra av å overrekkje heidersteiknet på vegner av alle seks kommunane som er med i Nordfjordrådet og som var representerte på scena under utdelinga. Også fylkesordførar Jenny Følling var hjarteleg til stades for å feire 20 års-jubileet.