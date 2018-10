To vogntog har kollidert og sperrar vegen

Nyhende

To vogntog har kollidert på rv 15 Strynefjellsvegen og vegen er sperra torsdag føremiddag.

- To vogntog frå same firma har køyrd etter kvarandre. Det eine fekk sleng og har gått i autovernet. Vogntoga har kollidert med kvarandre og står i vegbana slik at vegen er sperra. Uhellet har skjedd mellom Ospelitunnelen og Grasdaltunnelen som er dei dei to vestlegaste tunnelane, opplyser politioverbetjent Lasse Trosdahl. Redningsbil er på veg mot Strynefjellet, men Trosdahl seier det vil gå noko tid før vegen vert opana att.

Politiet er på staden og rapporterer om såpeglatt snøføre. Dei som skal over Strynefjellet i dag må difor byte om til vinterdekk.