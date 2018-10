Nyhende

Regjeringa vil senke maksimal eigedomsskattesats for bustad- og fritidseigedom frå 7 til 5 promille med verknad frå og med 2020.Samtidig blir det foreslått at grunnlaget for eigedomsskatt ikkje skal kunne overstige 70 prosent av marknadsverdien.

I tillegg blir det foreslått at enkeltkommunane må bruke SSBs bustadverdiar når dei skal berekne eigedomsskattegrunnlaget for bustad.

(©NPK)