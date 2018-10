Heidra for lang fartstid på Grotli

Nyhende

– Grotli er svært takksame for all god hjelp desse damene har bidrege med, seier Berit og Are Bergheim på Grotli Høyfjellshotell i Skjåk.

Nyleg samla vertskapet medarbeidarar som alle har svært lang fartstid på hotellet. Britt Maurstad jobbar på hotellet framleis, og er nå inne i sin 30. sesong. Dei andre medarbeidarane som var til stades for å bli gjort stas på har avslutta karrieren på fjellet. Lengst fartstid har Else Nyhus som til saman jobba 32 sesongar på Grotli.

Tor Bruland var ikkje til stades under samlinga, men Are Bergheim fortel at også han skal ha stor takk for alt han har gjort, og alt han framleis bidreg med.

(Saka stod først på trykk i Fjuken)