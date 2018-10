Rv 15 i Ottadalen under vatn tre stader

Nyhende

Asbjørn Stensrud, seksjonssjef drift og vedlikehald Statens vegvesen Oppland, kan ikkje svare på når vegen kan bli opna att etter flaumen.

– Først må vatnet trekkje seg attende. Så skal vi inn med geolog og brukompetanse for å sjekke at tilstanden er slik at det er forsvarleg å setje på trafikk, seier Stensrud. Måndag stod vegen under vatn både i Skjåk og sør for Vågå. Vasstanden var i følgje Stensrud temmeleg konstant gjennom måndagen, men med teikn til å gå noko ned.

– Vi har all nødvendig vegkompetanse på plass, klare til å kartlegge og vurdere. Eg kan ikkje seie noko om tidspunkt, ut over at det er høgste prioritet å opne vegen så snart det er forsvarleg. Til då er Filefjell og Hemsedalsfjellet omkøyring.