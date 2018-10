Stengt rv 15 gir lang omveg for bussen

Nyhende

Søndag gjekk tre dagbussar mellom Oslo og Stryn via Åndalsnes og Romsdalen og det same gjaldt nattbussen. Svein Arne Vik, marknadssjef i Nettbuss Travel, seier at det same er tilfelle for dagbussen måndag og truleg og for nattbussen.

– Pr måndag føremiddag veit vi ikkje når rv 15 vert opna att. Vegen er stengd tre stader i Ottadalen, seier Vik.

Han opplyser at ekspressbussane startar til fast rutetid både frå Stryn og Oslo, medan ankomsten vert to-tre timar forseinka. Særleg for dei som skal rekke fly frå Gardermoen er dette viktig å tenkje på.

Passasjerane til og frå Grodås vil bli betjent av Nordfjord-ekspressen så lenge rv 15 er stengd. Strekninga Stryn-Otta blir ikkje betjent. – Vi køyrer rv 15 att så snart vegen er open, seier Vik.