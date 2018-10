Nyhende

UP skreiv ut 18 forenkla førelegg for fartsoverskriding og eitt for mobilbruk i ein kontroll i 60-sona i Hornindal torsdag. Høgste målte fart var 80 km/t. Ein førar vert anmeldt fordi han ikkje ville vedta forenkla førelegg for å ha køyrd i 74 km/t.