Enklare for høyrslehemma å ha dialog med helsevesenet

Nyhende

​I dag kan denne pasientgruppa kun kommunisere med si helsefaglege kontakt (t.d. audiograf eller lege) via meldingsdialog på sms på helsenorge.no. For å få tilgang til å gjere dette, måtte pasienten ha fått ein time hos audiografen. Fram til no. For i den nye løysinga som no blir pilotert i Helse Førde, er det direkte dialog mellom behandlar (t.d. audiograf/lege) og pasient, uavhengig om pasienten er tildelt time eller ei.

Mange høyrslehemma har problem med å kontakte helsevesenet t.d. dersom det har oppstått problem med høyreapparatet. Dei høyrer gjerne ikkje godt nok til å kunne ta kontakt på telefon. Nokre brukar ektefelle eller andre pårørande som mellomledd. Andre sender gjerne e-post, ofte utan å vite at helsevesenet grunna personvernomsyn ikkje kan svare på vanleg e-post. Dermed må svaret gå med «sneglepost», og det kan gå veker før pasienten får svar. No kan dette bli annleis.

Det er behandlar som avgjer kva pasientar som treng og får tilgang til den nye løysinga med digital dialog. Det er audiografgruppa i Helse Førde, med leiande audiograf Unni Johanne Tjugum Myklebust, som gjennomfører piloten i Helse Førde. Prosjektleiar er Aina Russenes.