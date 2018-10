Under lupa i VG

Nyhende

Sunnmørsposten: Bakgrunnen er at tre brør frå Tolga vart diagnostisert som psykisk utviklingshemma og sett under verjemål. Dette utan at spesialisthelsetenesta var involvert. For to av brørne har diagnosane vist seg å vere feilaktige.

Historia, avdekka av VG, har sett i gang ein nasjonal debatt: Prøver enkelte kommunar å kategorisere flest mogeleg som psykisk utviklingshemma? Dette utløyser nemleg 650.000 kroner per person, som kommunane kan bruke fritt, berre dei tilbyr ressurskrevjande brukarar eit minimum av tenester.

Spesialist på tilskot

VG har i etterkant avslørt at Sødermann AS på Eid, starta av Petter Sødermann i 2013, hjelper kommunar med å skaffe slike tilskot. Konsulentselskapet har jobba med 45 kommunar. Kor mange av desse avtalane som omhandlar psykisk utviklingshemming er førebels ikkje kjend.

Sødermann seier til VG at målgruppa deira i dette tilfellet er kommunalt tilsette som har ei stri tørn med å finansiere tenester og få budsjetta til å gå i hop. Han seier at dei berre er opptatt av å gi psykisk utviklingshemma det tilbodet dei har krav på, og at dei bistår med å registrere menneske som allereie har diagnosen, men som kommunane ikkje kjenner til.

Oslo-tilbod avslått

VG har fått innsyn i eit tilbod Sødermann AS presenterte for Oslo kommune i 2014. Då berekna dei at kommunen kunne få 498 millionar kroner ekstra i statlege overføringar. For å oppnå dette, måtte Oslo kommune auke det registrerte talet på psykisk utviklingshemma personar. Sødermann AS tilbaud bistand, mot at dei skulle få to promille av dei ekstra overføringane. Det er nesten ein million kronar. Kommunaldirektør Arild Sundberg seier til VG at tilbodet vart oppfatta som useriøst.

– Ved konsulentanskaffingar må uansett reglement for offentlege anskaffingar følgjast, seier han. Eit sentralt prinsipp her, er at offentlege pengar skal brukast mest mogeleg effektivt, og at ein derfor skal konkurranseutsette offentlege oppdrag.

VG har tidlegare avdekka at talet på innrapporterte personar med psykisk utviklingshemming har auka med 3.000 dei siste ti åra.

