Elvalangs del 4

Nyhende

Ein er framleis ved Sagedammen.

Smia

Den siste hus-tilveksten til Sagedam-miljøet var smia, som kom til i 2007. Bygd opp av ein gamal tømra stall frå Bergset, som var bygd inn i ei løe på Støve, som blei heisa ut gjennom hol, sagd i løeveggen. Vidare ei esse av ein to-tonns kleberstein henta ned frå Raufjell, og ein gamal belg frå Hennebygda, trekt om med skinn frå Ekornes! Dette er antikvitetskunst av høg klasse!Smia vart høgtidleg opna med kutt av ei gløda jernstang.

Petroleumsmotor

Ein slutta del 3 med at viren på trekket frå overvasshjulet rauk under eit hende som kunne blitt rett så alvorleg. No vart det petroleumsmotor-drift. Eit stort vesen for oss gutungane, med eit digert svinghjul med sveivehandtak, «sigaretttenning» og ventilåpnar/lukkar for start. Men sjå om ikkje vi gutfantane greidde karsstykket med å starte, like fullt, ved fleire høve. Ein herleg tumleplass med mykje å finne ut av. I dag er saga museum i kulturparken.

Klesvask

Men opphaldet ved elva hadde og sine meir utrivelege sider. Som då ein måtte vere med mor på klevask-skylling. Også om vinteren, med is på elva og sprengkulde. Det vart hogge hol i isen, og guten måtte også ta sin tørn. Kokinga var gjort heime, men grunna vassmangel der, måtte ein ty til sagelva, med vaskebalja på sparkstøttingen.

Sagedammen

Dette var frå før; «Sagemyra». Det var altså ingen dam her før. Det var berre eit heller dårleg beiteland som elva snodde seg igjennom. Her i myrvatnet bada vi, med vire-trekket skrikande rett over hovudet.

Ved opning av Sagedamanlegget ved kulturdagen 1999, fekk underteikna i oppdrag å skrive nokre små-dikt, her er eit av dei:

«Dei vassa i myrgrums og symde på sams, Monvald-strikane og han Rabbe-Hans.»

I ein slags dam ned i Sagelva, ned i myra hass Peder i Skogen. Eit utarma elvebeite som var surt, både for kyra og plogen. I brunaste grumset dei dukka med vidopne auge, meir skitne då dei kom heim att enn då dei gjekk for å lauge. Ikkje rart at vi fekk problem med både synet og håre`, spøkjer ein mimrande Monvald-Kåre!»

Gamlesaga

Gamlesaga vart bygd opp att på murane som oppgangssag, og stod så godt som ferdig ved opning av anlegget i 1999. Den offisiell opninga av saga stod av seg året etter, med saging av fyrste stokken og stor ståhei, eit tusenårsverk verdig! Då vart «prologen», som andre del av Sagedams-dikta, «Gamlesaga hass Erke», presentert.

«Scener i frå soga kan til tider vere sterke, tenk dåkke nå Sage-Anders på Rabba og nå Erke. Dei tvidrog i toget til vass-slok-stemma, slik at stride elvevatne` dundra ned i sloket, i frå Demma. Huuiissssj! Tok tak i vasshjulet som fekk litt av ei juling, det kasta seg rundt i villska med bulder og med uling. Alt larma og riste og skolv, i frå den øvste grinda og til nedste golv. Honk-sko-Donk!!- Honk-sko-Donk!!. Sjakka-dakka Donk!!.Sjakka-dakka-Donk!! Og arme sagbladet let liksom så sårt bak i bråkeflokken: Snille sagmann, vis litt tol, ikkje vær så harde med stokken! Det er sikkert fleire sjeler her i dag, som minnast denne.- hin fordums sag. Som fekk bivåne heile kommerset. Lite visste vi då,- at den song på siste verset. I fleire år stod murane og gapte langan veg, midt i ein brennenatsjungel og eit illeluktande møkaseg. Men no er saga på murane igjen, takka vere nokre driftige og framsynte menn. Ho kom til eit slags live igjen, slik litt smått om senn, men larmen og trollskapen her ved elva,- som om Gamle-mannen sjølv var laus,- er aldri heilt det same, for i det tilhøve er saga nærast taus! Likevel anar vi i dag den gamle, gode dåmen og sagekjensla, når nytida no lettar på den nye vass-slok-stengsla, og let kallen og sagbladet vandre igjen. Så hjarteleg takk til dykk driftige menn!»

Ulvagjølet

Ulvagjølet er nemnt. Ved kanten stod overvasshjulet. Noko lenger nede, på ei lita hylle i steile fjellet, finn ein Baggehola. Dette historiske klenodiet frå femtenhundre-tal-soga. Det var her den fredlause Innvikaren Helje Bagge fann gøymestad etter å ha drepe futen, ved å velte eit tungt steinbord over han. Steinbordet er å finne på garden Heggdal den dag i dag. Og fjellhola er også å finne i Ulvagjølet den dag i dag. Men det skulle gå nærare 400 år før ein saueleitar frå Ulvedal fann staden rundt 1920. Hola, som eigentleg er ei kløft i fjellet, er mura til med steinheller. I ein trong vinkel inn mot fjellet er eit naturleg sete. Her skulle Helje Bagge sitje i rundt to år. Den fullstendige soga er mektig, og er gjort levande i ymse spel, også i «Årringar», sogespelet som er framførd fleire gongar, nettopp her ved Sagedammen. Baggehola er del av «Kulturløypa» på Ulvedal.

Dette var del 4 av serien Elvalangs. I neste del skal vi med anna ut til Storelva.

Kåre Jens Nygård