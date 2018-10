Sødermann skal møte Monica Mæland

Nyhende

Sunnmørsposten: Sødermann AS som holder til på Nordfjordeid, har vært i hardt vær de siste dagene. Gründerbedriften, starta opp av Petter Sødermann i 2014, har fått nasjonal oppmerksomhet etter en omfattende artikkel i VG.

Koblet til nasjonal skandale

I artikkelen kom det fram at Sødermann AS har tilbudt kommuner rådgivning i hvordan de kan øke statlige overføringer, gjennom å bedre registrere ressurskrevende innbyggere.

Saka i VG kom i kjølvannet av Tolga-skandalen, der tre brødre ble kategorisert som psykisk utviklingshemmede, og hvor diagnosene var feil for minst to av brødrene. Brødrene ble satt under vergemål, og mistet råderetten over egen økonomi.

– Fullstendig feilaktig

Sødermann AS mener de er helt skeivt fremstilt i VG. På mandag skal de møte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Vi er takknemlig og ikke minst glad for at hun kunne møte oss så raskt, slik at vi kan få lagt fram hva og hvordan vi jobber for å bistå norske kommuner med å gi bedre tilbud til innbyggerne sine. VGs fremstilling av dette er fullstendig feilaktig. Det sier daglig leder Hilde Langtangen, daglig leder i Sødermann AS i ei pressemelding.

Selskapet ba om møte

Langtangen henvendte seg selv til kommunalminister Monica Mæland og ba om et møte, etter at ministeren kritiserte Sødermanns virksomhet i VG onsdag. Der sa kommunalministeren at hun er rystet.

– Det er faktisk oppsiktsvekkende nyheter. Det er overhodet ikke behov for noe konsulentvirksomhet. Tvert imot. Det vil være et misbruk av midler som burde gått til tjenestebruk for innbyggere, sa Mæland om Sødermanns virksomhet.

Langtangen kommenterer dette slik i pressemeldinga:

– Vi forstår at hun reagerer så sterkt som hun gjør på bakgrunn av den fremstillingen VG gir av oss. Ifølge VG ser vi ut som et selskap som reiser rundt og registrerer psykisk utviklingshemmede slik at kommunene kan øke inntektene sine. Det er ikke det vi driver med.

Glad for kommunenes uttalelser

Hun uttaler videre at det er innbyggernes behov som er utgangspunktet når de starter samarbeid med en kommune.

– Vi ser først og fremst på om de organiserer seg godt nok for å gi innbyggere med særskilte behov et tilbud med kvalitet.

En del lokale og regionale medier har omtalt enkelte av Sødermann AS’ avtaler med kommuner. Sunnmørsposten skrev 18. oktober om en avtale mellom Sødermann AS og Selje kommune.

Ifølge konsulentselskapet selv, kjenner ikke kommunene seg igjen i det bildet VG har tegnet.

– Vi er glade for at bildet av oss nå blir nyansert av dem som faktisk har jobbet med oss, sier Langtangen.

Denne saka vart først påublisert av Sunnmørsposten.