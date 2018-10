Nyhende

Skal du ferdast langs vegane? Då er det all grunn til å hugse at haustmørkret er skummelt for vegfarande. Her gjeld det å gjere seg synleg.

Politiet Vest oppfordrar folk til å bruke refleks og lys.

– Bli sett! Det er mørke haustmorgonar for tida! oppmodar Politiet Vest på sin Twitter-konto.