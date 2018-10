Nyhende

Det nærmar seg slutten på fotballsesongen for Stryn sitt damelag i 3. divisjon.

Vik står på motsett banehalvdel i sesongens siste bortekamp for Stryn, eit lag Stryn slo 4–1 i det omvende oppgjeret. Trenar Halvard Bøe seier at dei går for seks poeng på dei to siste kampane:

– Det er heilt klart målet. Vi har hatt ein god sesong, og vi viste mot Sogndal sist (siger 7–0 på heimebane, journ.anm.) at vi framleis er i form. Jentene er motiverte sjølv om vi nærmar oss slutten på ein lang sesong. Vi har nokre forfall, og reiser til Vik med berre ein-to innbytarar. Men vi har eit sterkt lag, og om vi ikkje får skader skal det vere fullt muleg å hente heim att tre poeng, seier Bøe.

Stryn møter Kaupanger 2 i siste serierunde.