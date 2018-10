Nyhende

– Det har vore vått, men utruleg kjekt. Folk har vore så blide og imøtekomande, seier Monica Osvold og sonen Jakob som har vore ein av eit hundretals frivillige bøsseberarar fordelt på 95 bøsser i Stryn under TV-aksjonen søndag.

I skrivande stund har stryningane samla inn totalt 326.652 kroner til TV-aksjonen. Det tilsvarar 45,40 kroner pr. innbyggjar som gir Stryn ein 20. plass i fylket.

– Vi kjem ut ganske likt i år som dei siste to åra. Eg synest det er eit rimeleg godt resultat, og alle bøsseberarar og givarar skal ha stor takk. I tillegg er det fleire lag og organisasjonar som skal ha ros for ekstra innsats for innsamling av pengar til ei god sak, fortel Tvinnereim.

«Konkurrerte» med Eid

I Hornindal kommune var det i 12-tida måndag samla inn 51.373 kroner, noko som gir eit snitt på kroner 43,72 pr. innbyggjar.

– Vi hadde 19 personar med kvar si bøsse ute i Hornindal søndag. All honnør til alle som har bidrege i innsamlinga, seier aksjonsleiar i Hornindal, Randi Langlo.

Stryn og Hornindal har ofte konkurrert litt om kven som kan samle inn mest pr. innbyggjar, men på sosiale media hadde Stryn utfordra Eid i år.

– Eg utfordra Eid kommune med Janne Endal Andersen og ordførar Alfred Bjørlo og dei tok utfordringa, seier Tvinnereim.

I skrivande stund har Eid samla inn 49,15 kroner pr. innbyggjar (kr 302.612 totalt)

– Dei slo oss i år, men Stryn får kome enda sterkare tilbake neste år, seier Tvinnereim.

For eit varmare og meir inkluderande samfunn

Målet med TV-aksjonen 2018, i regi av Kirkens Bymisjon, er å opne dører og legge til rette for at fleire kan møtast. Under slagordet «Mindre alene sammen» skal aksjonen gi eit varmare og meir inkluderande samfunn.

– Vi skal tilby menneske som opplever å stå utanfor eit nytt fellesskap, ei seng eller ein samtale, og slik bidra til at fleire får høve til å oppnå eigne mål og draumar, heiter det på aksjonen sine heimesider.

NB: Tal på innsamla midlar i teksten er å rekne som førebelse. Tala kan du finne her