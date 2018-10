Desse blir det fleire av

Nyhende

– Ferske tal frå avlssesongen i år viser at bedekningstala for fjordhesten i 2018 er på 277 bedekte hopper. Det er ein vekst på 20 prosent sidan 2017 og faktisk det høgste talet for denne hesterasen sidan 2010, seier kommunikasjonsrådgjevar Frøydis Barstad ved Norsk Hestesenter til Nationen.

I fjor blei 231 fjordhesthopper bedekte. I 2014 var talet nede i 150, noko som gir ei vekst på 85 prosent dei siste fire åra.

Tre av fire nasjonale hesterasar er på lista over utryddingstrua artar og derfor blir rapportane frå paringane undersøkt nøye. Tala viser ein liten vekst for dølahesthopper, ei stabilisering for nordlandshest/lynghest og ei forventa stigning for kaldblodstravaren.

Norsk hestesenter meiner ein dermed kan vere svakt optimistiske med tanke på framtida til rasane og viser til at hestane har auka i popularitet i fleire bruksområde.

(©NPK)