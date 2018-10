Eit stort fleirtal i Stryn KrF støttar Hareide

Nyhende

Det går fram av ei pressemelding frå lokallaget.

– Det var ein engasjerande og god debatt med utgangspunkt i Knut Arild Hareide sin tale til landsstyret i KrF 28. september. Mange hadde ordet med gode og nyanserte innlegg, slik at ulike perspektiv og synspunkt kom fram i debatten, fortel leiar i Stryn KrF, Kari Synnøve Muri.

Ho opplyser at eit stort fleirtal stemde ja på spørsmålet: «Skal KrF forhandle om å gå i regjering?» Og ved votering over kva retning KrF bør søke samarbeid, stemde 19 av dei frammøtte for å følgje Knut Arild Hareide sitt råd - om å søke samarbeid med Senterpartiet og Arbeidarpartiet.

Muri opplyser at fem personar vart valde som utsendingar til ekstraordinært fylkesårsmøte på Skei laurdag 27. oktober. Begge syn på samarbeidsalternativ er representert blant dei fem valde utsendingane, i tråd med ynskje frå eit samla årsmøte.

Det ekstraordinære fylkesårsmøtet skal velje utsendingar frå Sogn og Fjordane til ekstraordinært landsmøte 2. november.