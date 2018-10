Tvilar på Widerøe

Nyhende

Widerøe-sjef Stein Nilsen har uttalt at 18 av dei 23 kommersielle kortbanerutene til selskapet går med tap og varslar rutekutt frå januar. Det får Samferdsledepartementet til å reagere.

– Ein kan spørje seg om dei legg ned ruter fordi dei treng fly andre stader. Vi tek til å bli bekymra for evna selskapet har til å levere det vi faktisk betaler dei for, seier statssekretær Brage Baklien (Frp) til NRK.

Widerøe avviser påstanden om at dei planlegg kutt fordi dei treng fly andre stader. Selskapet peikar på at rammevilkåra for kommersiell drift på kortbanenettet har blitt for dårlege. (NPK)