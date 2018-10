Verdsnyheit frå Skogstad sport

Nyhende

Torsdag lanserte produsenten av fritidsklede verdas første svanemerka microfleece-kolleksjon. Henning Skogstad, dagleg leiar i Skogstad Sport, seier han er stolt av tilsette og leverandørar som har teke utfordringa på strak arm og gjort sertifiseringa muleg.

– Vi ønskjer å gå føre som eit godt eksempel, og håpar at fleire følgjer etter, seier han i ei pressemelding.

– Innfridd tøffe krav

For å bli svanemerka ser ein på heile livsløpet til produktet. Om råvarene blir teke ut på ein berekraftig måte, om ein sløsar med energi, om det er brukt skadelege kjemikalier, om dei som lagar kleda blitt godt behandla, gjenvinning osv. For Skogstad Sport tok godkjenningsprosessen 18 månader.

– Svanemerket er ei offentleg godkjenningsordning for heile Norden. I Norge er det Miljømerking som har hovudansvaret. Når eit produkt er svanemerka betyr det at det er best i klassen, sidan det har innfridd ei rekkje tøffe krav, seier Skogstad, stolt over at bedrifta hans er den første produsenten som har lukkast i å svanemerke friluftsklede.

– Vi har ikkje tenkt å stoppe her, og ser difor fram til å ta neste steg, seier Skogstad i pressemeldinga.