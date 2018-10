Ønskjer 5,5 nye årsverk i helsesektoren i Stryn

Nyhende

På bakgrunn av økonomiplanen skal alle sektorutval melde inn nye ressursbehov. Tysdag orienterte kommunalsjefen helse- og sosialutvalet om lista over nye ressursbehov som utgjer 5,5 nye årsverk.

Grunna stor auke i funksjonshemma med store bistandsbehov, er behovet for nye ressursar stort. For avdelinga i Setrevegen, er det behov for ei stilling på 1,7 årsverk. For sentrumsgruppa 0,4 og for arbeidssenteret 0,6 årsverk.

– For at eldre kan setjast i stand til å bu lenger i eigen heim, trengst det ei heil stilling for fysio/ergoterapeut, sa Vederhus, som la til at hjelpemiddelformidling og velferds- teknologi blir ein viktig del av dette arbeidet.

Det er og ønskje om ei halv stilling som flyktningkonsulent og ei halv stilling knytt til rusarbeid. Staten vidarefører ikkje lenger tilskot til rusarbeid, difor må kommunen sjølv syte for dette.

Også barnevernet treng nye ressursar.

– Barnevernet er underbemanna etter innbyggjartalet, men ikkje ut frå bekymringsmeldingar. Vi ønskjer at barnevernet skal bli meir proaktive, sa Vederhus som har oppført ønskje om nye 0,8 årsverk til barnevernet.

Vederhus fekk spørsmål om kva ho trur er realistisk å få innvilga, utan at ho kunne gi svar på det.

Administrasjonen vil seinare legge fram kva som vil bli prioritert i økonomiplanen.