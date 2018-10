Fire raude og tre blå delegat frå fylket

Nyhende

I dag valde Sogn og Fjordane Krf sine sju delegat til det ekstraordinære landsmøtet 2. november, der Krf skal ta sitt retningsval i høve regjeringssamarbeid.

I forkant av avstemminga var det ei rekkje utsendingar som tok ordet, mellom dei Jon Olav Kvamme frå Olden og Stryn Krf.

- Eg håpar vi får ein open og respektfull prosess der vi kan gå samla vidare etter 2. november, sa Kvamme.

Etter at avstemminga var gjort var det klart at 51 røysta for raudt alternativ, 30 røysta for blått og sju for eit såkalla 0-alternativ, som betyr at ein ønskjer det som i dag.

Dette resulterer i 4 raude delegat og 3 blå delegat. Dei sju for 0-alternativet er for få til å få eit delegat til landsmøtet.