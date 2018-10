Tverrligger og stolpe unna tredjeplassen

Nyhende

Premissane var klare før siste runde i tredje divisjon damer; Stryn og Førde delte tredjeplassen med 37 poeng, men Stryn med to mål betre målsforskjell.

Stryn hadde absolutt ikkje marginane på si side i heimekampen mot Kaupanger 2. Dei dominerte det aller meste av kampen, og gjekk også opp i leiinga 1-0 etter ei flott vending og skot frå Saeideh Tajik etter vel åtte minutt. Men trass dominansen klarte Kaupanger å utlikne på ein corner etter halvtimen, ein corner som gjekk rett i kassa frå hjørneflagget.

Andre omgang var mykje lik den første, med raudtrøyene som stod for dei fleste av sjansane. Særleg mot slutten av kampen var det eit jamt trøkk mot gjestane sitt mål. Men det ville seg ikkje. Det næraste var ein av banens beste spelarar, Hedda Øvreberg, sitt langskot få minutt før slutt, som gjekk i tverrligger. Trøsta får vere at tredjeplass-rival Førde klarte å slå TMFK 4-1, og såleis måtte Stryn vunne med minst to mål.

1-1 og fjerdeplass i årets tredjedivisjon var fasit då dommaren bles. Studentspretten i Sogndal vann og Kaupanger 2 på andreplass.